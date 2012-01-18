〔欧元债市〕德国公债上涨,希腊政府已恢复与民间债权人的谈判

* 德国公债上涨,因希腊恢复债务重组谈判

* 德国两年期公债标售获得旺盛需求,突显市场紧张气氛

* 葡萄牙被视为下一个处在风口浪尖上的国家

路透伦敦1月18日电---市场对德国超低收益率公债需求旺盛周三突显了市场的高度紧张气氛,因希腊恢复了债务磋商,以避免无序债务违约.

希腊与债权人就达成协议所作的最後努力使德债期货接近纪录高位,因市场越发担心谈判破裂将使希腊陷入无序债务违约.

民间债权人与希腊官方的谈判周三已恢复,希望藉此打破投资者对其所持希腊公债愿意承担多大损失这一问题上的僵局.

"谈判似乎困难重重,且具不确定性,"RIA Capital Markets利率策略师Nick Stamenkovic称,"他们花的时间越长,市场就越怀疑不会达成协议,因为时间几近耗尽."

市场关注焦点转至西班牙,该国周四将最多标售45亿欧元较长期公债,上周西班牙标售的较短期公债获得强烈需求.

西班牙10年期公债收益率ES0000123K=大致持稳於5.46%.

德债期货FGBLc1从139.38的低点反弹,日内上扬19个跳动点,报139.87,距上周创下的纪录高位140.23不远.

葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=TWEB涨8个基点,报14.58%,较可比德债高出12.8个百分点.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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