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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 01:35 BJT

〔标题新闻〕2011年1-11月全球镍市供应过剩1.74万吨,全球原镍消费总量为143.13万吨-INSG

INSG: 国际镍业研究组织.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CI3X0]

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