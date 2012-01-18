〔欧洲汇市〕对IMF增资的乐观情绪带动英镑/美元上涨,但兑欧元走软

* 英镑/美元升至一个月高位1.5439美元

* 英国就业数据未能改变英国央行2月将推出更出QE的臆测

* 欧元/英镑上涨,但料升势短暂

* 欧元全面上涨,因据报IMF计划筹集新资金

路透伦敦1月18日电---英镑兑美元周三上涨,但兑欧元下跌,因据报国际货币基金组织(IMF)提议增加其放贷资源,消息支持欧元和较高风险货币.

美国彭博新闻报导称,IMF计划大规模扩大其放贷资金池,扞卫全球经济抵御欧债危机恶化的影响.之後,路透援引IMF消息人士称,估计该组织将须筹集高达6,000亿美元的新资金,作为放贷给受欧债危机冲击国家的资金.[ID:nCT0428486]

欧元兑美元上涨,英镑跟随欧元升势,兑美元GBP=D4升0.4%,报1.5405美元,稍早触及1.5439美元的一个月高位.

交易商说,升穿上周高位1.5410美元后英镑扩大升幅,在该水准有止损单,且交易商补充说,执行价在1.5400美元的期权可能影响英镑交易.

"但(英镑的)升势脆弱,因我们不知道IMF能否筹到那些资金,"FOREX.com的研究部董事Kathleen Brooks说.

评级机构惠誉高阶主管Edward Parker周三在一场会议间隙表示,预期意大利不会出现债务违约.[ID:nCN1345524]消息也提振欧元.欧元兑英镑EURGBP=D4上升0.15%,至0.8320英镑,但略低於周五触及的日内高位0.8376英镑.

欧元兑英镑触及0.8354英镑的日内高位,但分析师说欧元可能难以扩大升幅.

"我们预计本季欧元人气将恶化,且我们仍然认为,未来三个月中,欧元/英镑在0.82英镑之下的每一次上扬均为卖出的机会."

英国统计局周三公布,英国12月请领失业金人数增加1,200人(调查预估为增加1万人),失业率为5.0%.[ID:nCN1344716]英镑对此数据无甚反应.

分析师称,疲弱的英国数据可能在未来几个周令英镑承压.

摩根士丹利策略师在一份报告中说,他们利用英镑周二的反弹建立了新的空头头寸.他们在1.5390美元建立空头头寸,目标在1.4800美元,止损位在1.5490美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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