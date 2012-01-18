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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 02:02 BJT

〔标题新闻〕奥林巴斯将继续在东证所挂牌,但将被冠以"风险股"标识且被罚款1,000万日圆-日经

风险股:security on alert

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