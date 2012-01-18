〔欧洲股市〕收盘持稳,受助于希腊恢复换债磋商

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数基本收平,收在1,034.64点

* 该指数守在阻力位上方

路透伦敦1月18日电---欧洲股市周三收盘基本持稳,连续第二天守在技术阻力水平上方,成交清淡,因投资者在避免希腊无序违约的债务重组磋商恢复後持观望态度.

有希腊债务敞口的法国兴业银行(SOGN.PA)攀升5.3%,交易商援引一则报导称,监管机构告诉该行增加希腊债务的准备金,报导称这是法国央行为了使法国的银行拥有相对良好资本水平的努力的一部份.

交易商称,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数留守在1,028点技术阻力水平上方,此为始於2011年9月的升势在2011年10月触及的高位,因投资者采纳了鉴於希腊换债磋商失败的代价高昂,将很可能达成换债协议的观点.

"市场在某种程度上仍保持了近期的走势,如果认为希腊无法达成换债协议,市场可能大跌,"Brewin Dolphin Securities的首席策略师和研究部主管Mike Lenhoff表示.

"一旦希腊磋商达成协议,将意味着金融行业企稳,且借贷成本降低,但如果无法达成协议,将导致危机扩散."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.02%,报1,034.64点,日高为1,037.77点,日低为1,025.15点,成交量为其90天均值的83.4%.

英国富时100指数.FTSE收涨0.15%,报5,702.37点;德国股市DAX指数.GDAXI收升0.34%,报6,354.57点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.15%,报3,264.93点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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