〔纽约期市〕糖期货在清淡交投中走坚,咖啡期货涨跌互现

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月18日电---软商品期货周三涨跌互现,盘周交投相当缓慢,因缺乏重要消息令多数大型投资者离场观望.
糖期货走坚,咖啡期货涨跌互现,可可期货小跌.汤森路透数据显示,纽约软商品成交量较30日均值低近10%至低近40%.
"我认为大家的确都处於观望状态,"Country Hedging的资深分析师Sterling Smith表示.
洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2上涨0.14美分,收报每磅24美分.伦敦3月白糖期货LSUH2上扬1.90美元,收於每吨630.60美元,成交量清淡,为2,141口.
经纪公司Sucden Financial的Thomas Kujawa表示,"最好是逢高抛出,而非逢低吸纳."
咨询公司Kingsman SA的负责人Jonathan Kingsman称,中美洲糖供应趋紧正支撑价格,但他说,他预计糖价面临下档风险,因最大糖出产国巴西即将开始收割.
可可期货收低.
伦敦3月可可期货LCCH2下跌1英镑,收报每吨1,503英镑.纽约3月可可期货CCH2下滑5美元,收於每吨2,265美元.
RJO Futures的资深市场策略师Hector Galvan表示,"基金是今日市场的主角,一开始进行了一些空头回补的操作,之後市场转而回跌."
交易员们注意到,由於欧洲2011年第四季可可研磨数据增幅为小於预期的1.8%,及同期马来西亚研磨数据则下降7.4%,市场对需求前景产生担忧.
但可可市场仍得到支撑,因市场担心科特迪瓦(象牙海岸)的干燥多风天气可能会限制产量.
咖啡期货涨跌互现.
3月阿拉比卡咖啡期货KCH2走软0.30美分,收於每磅2.2485美元.英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上涨4美元,收於每吨1,849美元.
交易员们称,咖啡市场持续从哥伦比亚产量低於标准中获得支撑.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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