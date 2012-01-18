版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 03:11 BJT

〔美国能源〕1月13日止当周汽油需求环比增加4.1%--SpendingPulse

路透1月18日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,最近一周美国汽油需求同比减少,但较上周增加,因假日季接近结束,且需求减少的步伐放缓.

报告显示,截至1月13日一周美国汽油消费较此前一周增加4.1%,较上年同期减少3.5%.

万事达卡表示,零售汽油均价较此前一周上升6美分,至每加仑3.39美元,较上年同期上涨9.7%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降3.0%,为连续第43周下降,但按年降速放缓.(完)

--编译 母红;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐