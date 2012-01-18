〔美国能源〕1月13日止当周汽油需求环比增加4.1%--SpendingPulse

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月18日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,最近一周美国汽油需求同比减少,但较上周增加,因假日季接近结束,且需求减少的步伐放缓.
报告显示,截至1月13日一周美国汽油消费较此前一周增加4.1%,较上年同期减少3.5%.
万事达卡表示,零售汽油均价较此前一周上升6美分,至每加仑3.39美元,较上年同期上涨9.7%.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降3.0%,为连续第43周下降,但按年降速放缓.(完)
--编译 母红;审校 于春红
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0