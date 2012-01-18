〔英国债市〕英债收益率在创纪录低位後反弹,IMF的增资数据令市场困惑

标题新闻：美国隔夜利率交换(OIS)价格暗示交易商预计3月加息的几率约84%，周二晚为74%
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路透伦敦1月18日电---长期英债周三收盘持平,收益率从午盘创下的纪录低位反弹,市场对国际货币基金组织(IMF)为应对欧债危机而增加其借贷资金池规模的多个版本数据感到困惑.
英债收益率下跌,创纪录低位,在周三稍早的一则媒体报导被更正,最初的报导称IMF寻求额外筹集1万亿美元资金.
事实是,IMF消息人士周三向路透表示,估计IMF将须筹集高达6,000亿美元的新资金,作为放贷给受欧债危机冲击国家的资金.[ID:nCT0428486]上述消息以及对这些资金是否足够的最初疑虑令10年期英债收益率GB10YT=RR下挫至1.918%,20年期英债收益率GB20YT=RR下跌至2.722%,30年期英债收益率GB30YT=RR挫至2.931%.
稍後,对IMF筹资消息的较正面评估,以及高盛公布季度业绩後投资者人气改善,扭转英债的升势,且美国公债价格下跌.
3月英债期货FLGH2结算价涨8个跳动点,至117.26,远离稍早触及117.68的合约高位,走势和可比德债FGBLH2大致相同.
10年期英债收益率GB10YT=RR也回吐其升幅,收益率收盘基本持平在1.96%.10年期英债/德债EU10YT=RR收益率差持稳在略高於17个基点.
短期英债收益率日内下跌2-3个基点,价格表现不及较长期英债,因投资者为周四举行的40亿英镑,票息为4%的2016年9月到期英债GBT416=标售作准备.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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