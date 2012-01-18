版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 07:03 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货跌至近一个月低位,因玉米走低和出口不振

路透芝加哥1月18日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三劲挫2%,至近一个月来最低,交易商称,因玉米期货走低以及出口需求不振.

欧洲交易商称,利比亚买家购买5万吨2-3月付运的俄罗斯产制粉小麦.

叙利亚标售10万吨制粉小麦,产地不定.

一位负责采购的高级官员称,孟加拉签署协议,从乌克兰进口6万吨小麦,价格为每吨280美元.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收跌12-1/2美分,报每蒲式耳5.92-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为90,215口.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐