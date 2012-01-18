〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货跌至近一个月低位,因玉米走低和出口不振

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月18日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三劲挫2%,至近一个月来最低,交易商称,因玉米期货走低以及出口需求不振.
欧洲交易商称,利比亚买家购买5万吨2-3月付运的俄罗斯产制粉小麦.
叙利亚标售10万吨制粉小麦,产地不定.
一位负责采购的高级官员称,孟加拉签署协议,从乌克兰进口6万吨小麦,价格为每吨280美元.
指标CBOT-3月小麦期货WH2收跌12-1/2美分,报每蒲式耳5.92-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为90,215口.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0