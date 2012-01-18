〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因阿根廷出现降雨

路透1月18日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌,盘中跌至一个月低位,因遭乾旱袭击的阿根廷迎来对作物生长有利的降雨.

美元走软,股市上扬以及价格从6美元水平跌至5.9美元后出现的逢低买盘支撑玉米期价.5.9美元为12月中触及的一个月低位.

欧元普涨,因有报导称国际货币基金组织(IMF)将增加其放贷资金池规模,且一家评级机构对意大利前景的立场看似有所软化.

阿根廷多数受乾旱侵袭的地区迎来对作物生长有利的降雨,且气温有所回落.MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示,"今天出现部分阵雨,阿根廷中北部的最大雨量达1.00-1.25英寸."本周剩余时间降雨应会持续,下周一将出现新一轮降雨,他说.

World Weather Inc的气象学家Andy Karst称,"阿根廷南部周六到下周一将出现少量降水.这可能是最大的改变."他指出,中午的纯模型数据显示,周末的降雨量将为0.75-1.5英寸.

Keeney表示,周二90华氏度的高温将被接近正常的温度所取代,因整个玉米带迎来降雨.不过,"北部的拉潘帕和中北部的布宜诺斯艾利斯这两大作物种植区仍将过分干燥."

韩国最大的饲料生产商Nonghyup Feed寻求购买多至11万吨3-4月运抵的用於饲料生产的玉米.

美国农业部称,出口商向埃及出口12万吨2011/12年付运的美国玉米.

3月合约在所有关键的移动均线之下交投,首个主要阻力位在50日移动均线切入位6.21美元.九日相对强弱指标(RSI)为30.

CBOT-3月玉米合约CH2收跌10-1/2美分,收报每蒲式耳5.93-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为345,424口.(完)