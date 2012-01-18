〔纽约期市〕ICE期棉从两个月高位回撤并收低,受获利了结打压

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约1月18日电---棉花期货周三收低,在上一交易日升至两个月高位後遭温和获利了结打压,分析师们称,棉花市场目前可能会在此处进行盘整.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2下跌0.66美分,收报每磅97.53美分,盘中交投于95.80-98.16美分,仍处於上日95.67-99.47美分的区间内.
汤森路透数据显示,周二3月期棉收报98.19美分,为该近月合约11月中旬以来最高结算价.
据汤森路透初步数据,周三成交量增至近20,000口,较30日常规水准高出逾40%.
分析师们称,收於两个月最高位後棉价将回落.
独立棉花分析师Mike Stevens称,若收在周二日低95.67美分下方,将增加出现修正行情的机率.
分析师们称,修正走势可能会令棉价跌至94美分,然後是91美分.
根据ICE Futures U.S.数据,期棉周二总成交量达32,156口,高於上周五的18,503口.
截至1月17日,未平仓合约为155,162口,1月13日未平仓合约为154,319口.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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