更正:〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因中国需求传闻而缩减跌幅

(更正:第一段第一句,应为"大豆期货周三收盘小幅下跌",非"小麦期货周三收盘小幅下跌")

路透芝加哥1月18日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘小幅下跌,因预报称阿根廷将迎来降雨而承压,但交易商说,大豆期货缩减稍早跌幅,并一度上扬,受助于中国需求传闻.

中国大豆榨压利润转为正,分析师说,上述因素可能刺激中国对美国大豆出口的买兴,目前,巴西中部部分地区的湿润天气可能令该国早期大豆收割放缓.

大豆市场也因美元走软而得到支持,美元下跌倾向支持美元计价的谷物和油籽.

阿根廷大豆产量前景的不确定性,美国中西部内陆地区现货大豆市场走强为大豆提供额外支持.

3月大豆SH2的技术支持位在接近50天移动均线切入位11.72-3/4美元,该合约触及日内低位11.72-1/4美元后反弹.一些分析师认为下一个支持水准在周五低位11.57-1/2美元.

中午天气预报显示,阿根廷本周末降水增加,这一因素打压CBOT大豆和玉米期价.World Weather Inc气象学家Andy Karst说,中午纯模型数据显示周末降雨量达0.75-1.5英寸,一些地区雨量会更大.

民间分析师Michael Cordonnier下调其对巴西2011/12年的大豆产量预估至7,100万吨,较其之前预估少100万吨.他下调阿根廷大豆产量预估至5,000万吨,下修100万吨.

CBOT-3月大豆合约Sc1持平在每蒲式耳11.83-1/2美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1下滑0.37美分,报每磅50.40美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1上升1.5美元,报每短吨312.0美元.

今日CBOT大豆预估成交量为190,650口,豆油为106,852口,豆粕为71,746口.

以下为CBOT农产品期货在1940 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 604.00 -11.00 -1.8% -6.6%

CBOT大豆Sc2 1183.50 -1.50 -0.1% -1.3%

CBOT豆粕SMc2 310.50 1.20 0.4% 0.4%

CBOT豆油BOc2 50.77 -0.37 -0.7% -2.5%

CBOT小麦Wc1 604.75 -12.25 -2.0% -7.4%

CBOT稻米RRc2 1458.00 -22.50 -1.5% -0.2%

欧盟小麦BL2X1 197.50 -2.50 -1.3% -2.5%

美国原油期货CLc1 100.65 -0.06 -0.1% 1.8%

道琼工业指数.DJI 12,546 64 0.5% 2.7%

现货金XAU= 1657.90 6.20 0.4% 6.0%

欧元/美元EUR= 1.2846 0.0111 0.9% -0.8%

美元指数.DXY 80.5720 -0.6100 -0.8% 0.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 926 -48 -4.9% -46.7%

---------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)