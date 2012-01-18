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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 05:00 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少231.1亿美元--iMoneyNet

路透纽约1月18日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至1月17日的最近一周美国货币市场基金资产减少231.1亿美元,至2.657万亿(兆)美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少202.9亿美元,至2.364万亿美元.免税货币市场基金资产减少28.2亿美元,至2,937.5亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率连续第25周持稳在0.02%.(完)

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--编译 兰秀娟;审校 于春红

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