〔金属期市〕期铜持稳於两个半月高位附近,市场关注希腊重启债务谈判

* 期铜涨势放缓,因希腊重启债务谈判

* 中国12月新建住宅销售价格下跌

* 铜库存降至13个月新低

* 市场关注:周四美国将公布12月房屋开工率

路透纽约/伦敦1月18日电---期铜周三在两个半月高位附近守稳,受欧元兑美元两天来的涨势推动,尽管在本周希腊举行债务重组关键一轮谈判之际市场风险偏好下降.

成交量略微减少,希腊债务谈判结果具有不确定性和越加担心中国经济进一步放缓,令投资者感到纠结.报导称,国际货币基金组织(IMF)的贷款能力可能将提高,帮助支撑了欧元并带动全球股市上涨.

但铜价涨势可能很快将耗尽,因欧债危机仍是关注重点,而且中国买盘在下周春节假期前开始放缓.中国在全球铜需求中占近40%的比重.

"我认为欧债危机尚未结束,我们还将承受更多痛苦,所以我对目前进入市场持谨慎态度,"INTL FC Stone资深商品分析师Edward Meir称.

"中国公布的数据不错,但我们知道经济增长正在放缓,我认为未来几周市场将呈盘整走势."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨35美元,收报每吨8,235美元,距前一交易日触及的高点8,262美元不远,後者为去年10月底以来的最高水平.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2升2.30美分,报每磅3.7525美元,在前一交易日触及的两个半月高位3.7590美元附近仍保持动能.市场已看到短期技术支撑位,一些移动均线出现交叉.

"已出现多头交叉,10日移动均线与100日均线交叉,20日均线与50日均线交叉,此为金叉,"芝加哥Olympus Futures资深客户经理兼金属分析师Charles Nedoss称.

"3.40美元水平似乎是良好支撑,在美元走强环境下,期铜已突破此价位."

汤森路透初步数据显示,纽约市场尾盘成交量约为52,000口,较30日均值略高出20%,但低於周二成交量.

市场动能消退,因投资者将注意力转至希腊,该国与民间债权人在上周谈判破裂後今日重启谈判.

欧元/美元升至当日高位帮助抑制了期铜疲势,此前有报导称,IMF贷款能力可能将上升,另外评级机构惠誉表示,预计意大利不会出现债务违约.

**中国问题**

投资者亦关注中国的铜需求前景,因人们越加担心中国经济前景及春节假期对业务的影响.

周三公布的数据显示,中国2011年12月有四分之三大中城市房价环比下滑,同比涨幅亦进一步放缓.楼市调控效果进一步显现.2012年在调控不放松的基调下,房价料将进一步下行.[ID:nCN1344434]

"我们的分析师预计中国将在本周下调银行存款准备金率,房价疲弱可能将成为催化剂,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在研究报告中称.

LME注册仓库的铜库存扩大利多走势,库存下降925吨,至13个月新低.

三个月期铝CMAL3收低23美元,报每吨2,204美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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