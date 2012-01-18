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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 05:29 BJT

〔标题新闻〕意总理质疑中国经济能否继续以目前速度扩张,并暗示中国存在"固有经济社会问题"

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CI4H9]

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