〔美国股市〕收涨1%,因IMF将扶助欧洲受困国家且高盛获利超预期

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 希腊恢复和民间债权人的换债磋商
* 高盛跳涨,之前公布的获利超预期
* 雅虎劲扬,之前联合创始人杨致远辞职
* 道指收高0.8%,标普500指数收涨1.1%,Nasdaq指数上扬1.5%
路透纽约1月18日电---美国股市周三收涨,盘中升至7月来最高,因国际货币基金组织(IMF)寻求帮助受欧洲债务危机重创的国家,且高盛(GS.N)第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧.
周二花旗集团(C.N)和上周摩根大通(JPM.N)公布的业绩令人失望.
高盛股价劲扬6.8%,报104.31美元.而标普金融股指数.GSPF收高1.7%,带领标普500指数上扬.
今年迄今,银行股表现强於大盘,但金融类股是去年标普500指数中表现最弱的板块.
高盛业绩支撑金融股的同时,IMF愿意提高其应对危机的资源,也给该类股巨大的推动.金融股2011年走势挣扎,因担忧欧债危机将令全球银行业受创.
"只要金融系统流动性增加,就会给金融股些许喘息的空间,进而导致银行股上扬,"新泽西州Stifel, Nicolaus & Co的市场策略师Kevin Caron表示.
据消息人士称,IMF寻求筹集6,000亿美元新资金,用於帮助受危机影响的欧洲国家,尽管部分国家坚持欧洲必须首先采取更多行动支持受困的成员国.[ID:nCT0428486]
房屋建筑类股劲扬,之前公布的数据显示,美国1月房屋建筑商信心意外跳升至四年半最高.费城证交所房屋建筑商指数.HGX攀升3.1%.道指房屋建筑商指数.DJUSHB劲扬4.4%.
道琼工业指数.DJI收高96.88点,或0.78%,至12,578.95点;标准普尔500指数.SPX收涨14.37点,或1.11%,至1,308.04点.Nasdaq指数.IXIC上扬41.63点,或1.53%,至2,769.71点.
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0