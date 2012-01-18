〔美国股市〕收涨1%,因IMF将扶助欧洲受困国家且高盛获利超预期

* 希腊恢复和民间债权人的换债磋商

* 高盛跳涨,之前公布的获利超预期

* 雅虎劲扬,之前联合创始人杨致远辞职

* 道指收高0.8%,标普500指数收涨1.1%,Nasdaq指数上扬1.5%

路透纽约1月18日电---美国股市周三收涨,盘中升至7月来最高,因国际货币基金组织(IMF)寻求帮助受欧洲债务危机重创的国家,且高盛(GS.N)第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧.

周二花旗集团(C.N)和上周摩根大通(JPM.N)公布的业绩令人失望.

高盛股价劲扬6.8%,报104.31美元.而标普金融股指数.GSPF收高1.7%,带领标普500指数上扬.

今年迄今,银行股表现强於大盘,但金融类股是去年标普500指数中表现最弱的板块.

高盛业绩支撑金融股的同时,IMF愿意提高其应对危机的资源,也给该类股巨大的推动.金融股2011年走势挣扎,因担忧欧债危机将令全球银行业受创.

"只要金融系统流动性增加,就会给金融股些许喘息的空间,进而导致银行股上扬,"新泽西州Stifel, Nicolaus & Co的市场策略师Kevin Caron表示.

据消息人士称,IMF寻求筹集6,000亿美元新资金,用於帮助受危机影响的欧洲国家,尽管部分国家坚持欧洲必须首先采取更多行动支持受困的成员国.[ID:nCT0428486]

房屋建筑类股劲扬,之前公布的数据显示,美国1月房屋建筑商信心意外跳升至四年半最高.费城证交所房屋建筑商指数.HGX攀升3.1%.道指房屋建筑商指数.DJUSHB劲扬4.4%.

道琼工业指数.DJI收高96.88点,或0.78%,至12,578.95点;标准普尔500指数.SPX收涨14.37点,或1.11%,至1,308.04点.Nasdaq指数.IXIC上扬41.63点,或1.53%,至2,769.71点.