〔美国股市〕ADR收高,受欧洲银行股涨势带动

路透纽约1月18日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三收高,主要受欧洲银行股带动,因有消息称国际货币基金组织(IMF)希望筹集更多资金以帮助对抗欧债危机.

高盛(GS.N)公布的第四季业绩优於预期,进一步提振了投资者对银行股的偏好.

但将努力避开希腊债务无序违约的传言,令投资者不愿冒更大风险.

巴克莱(BCS.N)劲扬3.38%,报12.54美元,瑞信(CS.N)大涨4.5%,至24.09美元,德意志银行(DB.N)上涨3.7%,报39.00美元.

亚洲股票中,韩国的浦项钢铁(PKX.N)上扬2.6%,报88.30美元.日本的佳能(CAJ.N)涨1.3%,至43.62美元.

IMF寻求筹集高达6,000亿美元的新资金,做为放贷给受欧债危机冲击国家的资金.[ID:nCT0428486]

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨1.7%.美国标普500指数.SPX升1.1%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上扬1.7%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3涨0.02%.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS升1.4%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKCN大涨2.7%.(完)

--编译 于春红;审校 孙茉莉

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI