〔美国股市〕ADR收高,受欧洲银行股涨势带动

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约1月18日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三收高,主要受欧洲银行股带动,因有消息称国际货币基金组织(IMF)希望筹集更多资金以帮助对抗欧债危机.
高盛(GS.N)公布的第四季业绩优於预期,进一步提振了投资者对银行股的偏好.
但将努力避开希腊债务无序违约的传言,令投资者不愿冒更大风险.
巴克莱(BCS.N)劲扬3.38%,报12.54美元,瑞信(CS.N)大涨4.5%,至24.09美元,德意志银行(DB.N)上涨3.7%,报39.00美元.
亚洲股票中,韩国的浦项钢铁(PKX.N)上扬2.6%,报88.30美元.日本的佳能(CAJ.N)涨1.3%,至43.62美元.
IMF寻求筹集高达6,000亿美元的新资金,做为放贷给受欧债危机冲击国家的资金.[ID:nCT0428486]
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨1.7%.美国标普500指数.SPX升1.1%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上扬1.7%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3涨0.02%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS升1.4%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKCN大涨2.7%.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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