〔加拿大股市〕追随风险资产普升之势收在逾10周高位,因欧元区情势缓解

路透多伦多1月18日电---加拿大股市周三收在逾10周最高位,追随风险较高资产全线上涨之势;市场寄望国际货币基金组织(IMF)将能筹得更多资金来帮助解决欧债危机,进而推高风险较高资产.

国际货币基金组织(IMF)消息人士周三表示,估计该组织将须筹集高达6,000亿美元的新资金,做为放贷给受欧债危机冲击国家的资金[ID:nCT0428486],但部分国家坚持认为,欧洲首先必须做出更多努力来支持受困国家.

同时,希腊与其债权人就计划中的换债条款重启谈判,希望可以打破谈判僵局且避免痛苦的违约.

Suncor Energy(SU.TO)涨幅居前,上涨2.2%至33.94加元,Canadian Natural Resources(CNQ.TO)上扬2.7%至38.76加元,加拿大皇家银行(RY.TO)扬升1.2%至52.45加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高94.69点,或0.77%,收报12,327.52点,为11月8日以来多伦多证交所的最高收盘价.

在跌幅居前的个股中,TransCanada Corp(TRP.TO)下跌1.1%,报41.89加元,此前美国总统奥巴马决定否决该公司修建Keystone XL艾伯塔-德克萨斯原油输油管道的计划.

黑莓手机生产商Research In MotionRIM.TO股价下跌1.6%至17.47加元,此前三星电子(005930.KS)否认其有兴趣收购Research In Motion.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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