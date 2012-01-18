〔全球金融〕IMF寻求执行董事会批准与希腊就额外提供资金展开磋商

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透华盛顿1月18日电---国际货币基金组织(IMF)发言人表示,该组织的人员周三正在履行程序,寻求执行董事会批准与希腊展开磋商,本次磋商可能就希腊要求"额外获取"IMF资金一事达成协议.
希腊已经从IMF获取了非常巨大的资金,所获得的资金较其在IMF的份额高出五倍以上.根据IMF规定,任何进一步的商谈都需要重新获得执行董事会的批准.
"根据这些规定的要求,(IMF)高管和工作人员今日与执行董事会进行磋商,以便能够与希腊政府就新的安排事宜展开协商."该发言人称.(完)
--编译 郑茵;审校 王洋
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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