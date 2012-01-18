〔纽约汇市〕风险偏好增强助欧元兑美元连涨第二天,但升势薄弱

* 惠誉淡化意大利违约的可能,消息称IMF计划增加资金

* 德国和葡萄牙公债标售获得强劲需求,也提振欧元

* 分析师预料若希腊债务交换谈判破裂,欧元将进一步下跌

路透纽约1月18日电---欧元兑美元周三连升第二日,因风险承受意愿增强,此前报导称国际货币基金组织(IMF)的放贷能力可能提高,且惠誉淡化意大利违约的可能性.

欧元兑美元仍然远高於上周触及的17个月低位,但许多市场人士认为欧元升势薄弱.

"我认为今天市场对IMF的消息反应过大,"Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略部全球主管Win Thin说,"正如俗语说,'直至钱到手!'在这以前,我们仍然怀疑IMF能否筹得它冀望的额外资金."

欧元上涨前,评级机构惠誉高阶主管Edward Parker周三在一场会议间隙表示,预期意大利不会出现债务违约.[ID:nCN1345524]尽管一惠誉高级总监表示,意大利评级下降两个级距是可选项.

IMF消息人士周三表示,估计该组织将须筹集高达6,000亿美元的新资金,作为放贷给受欧债危机冲击国家的资金.[ID:nCT0428486]该消息令欧元增强动能.

在午後交易中,欧元兑美元EUR=升0.9%,至1.2856美元,根据路透数据,日内高位在1.2863美元.不过据路透数据,自10月31日以来,欧元兑美元从未收在其20日移动均线上方.

稍早欧元兑瑞郎EURCHF=也跳升,触及一个月高位,但最新报1.2075瑞郎,日内下跌0.1%.美元兑瑞郎CHF=下滑1%,报0.9394瑞郎.

欧元/美元一个月期隐含波动率EUR1MO=周三仍然迟滞,交投在11.45%-12.05%区间,低於12月水准15.35%.这暗示市场对债务危机的焦虑减弱.

欧元/美元的风险逆转指标继续显示倾向"卖权",或押注欧元将下跌,但它们脱离了极端水平,暗示人气改善.

"尽管几乎没有人认为未来几个月欧债危机将加剧,但欧元/美元目前的涨势是受助於投资者寄望欧洲能获得来自内部或外部的额外支持,"GFT外汇研究部总监Kathy Lien说.

不过分析师警告称,欧元前景不确定且升势脆弱,希腊和其债权人在债券交换谈判破裂後周三恢复磋商,以期敲定债券交换协议,避免希腊出现违约.

Brown Brothers Harriman的Thin表示,即便IMF能得到额外资金,但对解决希腊、爱尔兰及葡萄牙的问题可能也不够.