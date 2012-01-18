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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 07:02 BJT

《全球金融焦点》IMF拟新筹6,000亿美元资金用於纾困,G20将讨论此事

* IMF需要筹集6,000亿美元资金用於发放新贷款--消息

* 受到欧债危机影响的国家需要贷款

* G20将讨论此事,但许多国家要求欧洲采取进一步举措

路透华盛顿/墨西哥城1月18日电---国际金融界消息人士周三表示,国际货币基金组织(IMF)正在寻求筹集6,000亿美元新资金,用於帮助受欧元区债务危机冲击的国家,但一些国家坚称欧洲必须首先采取更多行动来支撑其受困成员国.

20国集团(G20)官员周四和周五将在墨西哥城举行的会议上讨论增加IMF资源一事,为墨西哥2012年担任G20主席国以来首次.

IMF表示,将需要5,000亿美元用於向有需要的成员国放贷.IMF董事会周二就此事召开会议,一位出席该会议的消息人士告诉路透,IMF还需要1,000亿美元作为"缓冲资金".

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