《全球金融焦点》IMF拟新筹6,000亿美元资金用於纾困,G20将讨论此事

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* IMF需要筹集6,000亿美元资金用於发放新贷款--消息
* 受到欧债危机影响的国家需要贷款
* G20将讨论此事,但许多国家要求欧洲采取进一步举措
路透华盛顿/墨西哥城1月18日电---国际金融界消息人士周三表示,国际货币基金组织(IMF)正在寻求筹集6,000亿美元新资金,用於帮助受欧元区债务危机冲击的国家,但一些国家坚称欧洲必须首先采取更多行动来支撑其受困成员国.
20国集团(G20)官员周四和周五将在墨西哥城举行的会议上讨论增加IMF资源一事,为墨西哥2012年担任G20主席国以来首次.
IMF表示,将需要5,000亿美元用於向有需要的成员国放贷.IMF董事会周二就此事召开会议,一位出席该会议的消息人士告诉路透,IMF还需要1,000亿美元作为"缓冲资金".
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0