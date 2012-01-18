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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 06:40 BJT

〔巴西央行〕将指标利率从11.00%降为10.50%,以扶助经济复苏

路透巴西利亚1月18日电---巴西央行周三将指标利率BRCBMP=ECI从11.00%调降至10.50%,连续第四次降低借款成本,以保护疲弱的经济复苏.

此前接受路透访问的31位分析师均预期该央行将会降息50个基点,延续从8月开始的宽松政策周期.(完)

--编译 徐文焰;审校 王洋

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