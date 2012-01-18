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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 06:45 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,受累于需求前景疲弱

路透纽约1月18日电---美国原油期货周三小幅下滑,因全球需求恐疲弱的前景打压油价,虽有消息称Hovensa在St. Croix的一家大型炼厂下月将关闭,该消息推动汽油期货大涨,限制了原油价格跌势.

国际能源署(IEA)在其月报中将2012年全球每日石油需求增长预估调降22万桶至每日110万桶.

IEA称,若全球国内生产总值(GDP)预估进一步遭调降,将会引发下调全球石油需求预估的回应.

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