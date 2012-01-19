俄警告称武力打击伊朗会引发灾难 反对进一步制裁该国

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月18日电---俄罗斯周三警告称，武力打击伊朗会引发灾难，并指出美国和欧盟通过遏制经济制裁该国会引发民怨。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）称，西方国家制裁伊朗，加上可能武力打击的传言，破坏了各方恢复旨在确保该国放弃发展核武器谈判的努力。
拉夫罗夫在年度记者会上称，西方国家必须致力於恢复国际社会与伊朗之间长期停滞的会谈，“而不是实施制裁，甚至威胁动用武力”。
“我肯定，这样的举动对已经暗藏逊尼派和什叶派冲突火苗的局势而言将是火上浇油，还会引发链式反应，到哪儿才能结束我也不清楚。”
“至于这样的灾难是否会发生，你们应当问问那些不断谈论此事的人们，” 拉夫罗夫说。
拉夫罗夫强调，俄罗斯反对联合国安理会和西方国家就伊朗核纠纷对该国实施进一步制裁。
进一步的制裁“目的是对伊朗经济和普通民众产生抑制影响，这可能在伊朗激发民怨，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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