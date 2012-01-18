《美股业绩焦点》高盛第四季业绩优於预期,主要得益於削减成本

* 第四季EPS为1.84美元,华尔街预估为1.24美元

* 营收下降30%,费用和税款准备金下降

* 高盛薪酬削减幅度为21%

* 股价午後上扬将近8%

路透1月18日电---高盛(GS.N)第四季利润下滑56%,因交易和投资银行部门营收锐减,但由於削减成本以及纳税减少,该银行的业绩表现仍优於预期,推动其股价走高.

高盛首席财务官大卫•维尼尔(David Viniar)称,高盛年度削减成本目标为14亿美元,高於之前确定的12亿美元目标,且只有"很少一部分"留待2012年完成.