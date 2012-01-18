《美股业绩焦点》高盛第四季业绩优於预期,主要得益於削减成本

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 第四季EPS为1.84美元,华尔街预估为1.24美元
* 营收下降30%,费用和税款准备金下降
* 高盛薪酬削减幅度为21%
* 股价午後上扬将近8%
路透1月18日电---高盛(GS.N)第四季利润下滑56%,因交易和投资银行部门营收锐减,但由於削减成本以及纳税减少,该银行的业绩表现仍优於预期,推动其股价走高.
高盛首席财务官大卫•维尼尔(David Viniar)称,高盛年度削减成本目标为14亿美元,高於之前确定的12亿美元目标,且只有"很少一部分"留待2012年完成.
他在与分析师的电话会议上还表示,获利的增长必须依靠增加营收,而不是削减成本.但他补充说,高盛在运营上面的投资"步伐正变得更加适度",因为商业环境疲弱.
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0