更正:〔表格〕澳洲12月经季节调整就业人口意外减少2.93万人,预估为增加

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(更正:因译文有误,标题中"2.93人"应为"2.93万人")
路透悉尼1月19日电---澳洲统计局周四公布:
* 12月经季节调整的就业人口减少2.93万人(路透预估为增加1.0万人)
* 12月经季节调整的失业率为5.2%(路透调查预估为5.3%)
* 12月经季节调整後全职就业人口增加2.45万人
* 12月经季节调整的就业参与率为65.2%(路透调查预估为65.5%)
以下为详细数据:
12月 11月 10年12月
失业率% 5.2 5.2 4.9
就业人数(百万人) 11.421 11.451 11.421
失业人数(人) 629,900 633,700 592,300
就业参与率% 65.2 65.5 65.8
欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au). (完)
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--编译 程琳;审校 徐文焰
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