更正:〔表格〕澳洲12月经季节调整就业人口意外减少2.93万人,预估为增加

(更正:因译文有误,标题中"2.93人"应为"2.93万人")

路透悉尼1月19日电---澳洲统计局周四公布:

* 12月经季节调整的就业人口减少2.93万人(路透预估为增加1.0万人)

* 12月经季节调整的失业率为5.2%(路透调查预估为5.3%)

* 12月经季节调整後全职就业人口增加2.45万人

* 12月经季节调整的就业参与率为65.2%(路透调查预估为65.5%)

以下为详细数据:

12月 11月 10年12月

失业率% 5.2 5.2 4.9

就业人数(百万人) 11.421 11.451 11.421

失业人数(人) 629,900 633,700 592,300

就业参与率% 65.2 65.5 65.8

欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au). (完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]