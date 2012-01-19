美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透1月19日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------1月16日当周------------------------------
1月19日(四)
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% 持平
(较上年同期) +3.0% +3.4%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1330 美国实质所得 12月 +0.2% -0.1%
1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 68.0 68.5
建筑许可年率(万户) 68.0 68.0
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 38.5 39.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.175
续请失业金人数(万人) 1月7日当周 360.3 362.8
1330 加拿大制造业销售 11月 +1.2% -0.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 10.0 6.8
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 12月 -- 0.83
1月20日(五)
1200 加拿大CPI(较前月) 12月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +0.9%
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 465 442
1530 ECRI一周领先指标 1月13日当周 -- 121.2
-----------------------------------1月23日当周------------------------------
1月23日(一)
1330 加拿大领先指标(较前月) 12月 -- +0.8%
1月24日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月21日当周 -- +0.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -- +1.0%
扣除汽车後零售销售 -- +0.7%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月21日当周 -- +2.8%
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 3
1月25日(三)
1200 美国抵押贷款指数 1月20日当周 -- 816.1
再融资指数 -- 4,500.6
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 12月 持平 +7.3%
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 11月 -- -0.2%
1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 不变 0-0.25%
1月26日(四)
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 11月 -- 负0.37
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月21日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 1月14日当周 -- --
1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +1.8% +3.7%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.3%
扣除国防的耐久财订单 +2.6% +3.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 32 31.5
1500 美国领先指标 12月 +0.7% +0.5%
1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 1月 -- 负4 (完)
--编译 杜明霞;审校 程琳
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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