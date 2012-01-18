〔东京汇市〕欧元盘初延续涨势,澳元关注国内就业数据

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 欧元兑日圆触及两周高点,但下滑趋势不改
* 新西兰通胀数据意外疲弱,累及新西兰元
* 澳元焦点集中在澳洲就业数据
路透悉尼1月19日电---欧元和商品货币周四在亚洲市场盘初即上涨,延续海外市场的强劲涨势.此前有消息称,国际货币基金组织(IMF)希望能提高放贷能力以助解决欧债危机,这激励了风险意愿.
欧元兑美元EUR=一度升至高点1.2867美元,远高於本周伊始所及的16个月低点1.2624,纽约尾盘报1.2855.若欧元能上破1月13日所及高点1.2878,将有望重返1月5日以来高位.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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