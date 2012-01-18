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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 07:16 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初延续涨势,澳元关注国内就业数据

* 欧元兑日圆触及两周高点,但下滑趋势不改

* 新西兰通胀数据意外疲弱,累及新西兰元

* 澳元焦点集中在澳洲就业数据

路透悉尼1月19日电---欧元和商品货币周四在亚洲市场盘初即上涨,延续海外市场的强劲涨势.此前有消息称,国际货币基金组织(IMF)希望能提高放贷能力以助解决欧债危机,这激励了风险意愿.

欧元兑美元EUR=一度升至高点1.2867美元,远高於本周伊始所及的16个月低点1.2624,纽约尾盘报1.2855.若欧元能上破1月13日所及高点1.2878,将有望重返1月5日以来高位.

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