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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 07:46 BJT

〔美国经济〕12月工业生产强劲增长,推动经济以良好势头迈入2012年(更新版)

* 12月工业生产较前月增长0.4%,增幅创一年最高

* 1月建筑商信心改善

* 12月PPI较前月下滑,但核心PPI上扬

路透华盛顿1月18日电---美国12月工业生产增速创下一年最快,1月建筑商信心也改善,进一步佐证新年伊始美国经济步伐坚稳.[CMN-US-ECI]

美国12月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%,表明通胀压力也受控,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在应对今年上半年可能出现的经济放缓时或许有更大的政策空间.

美联储周三公布的数据显示,美国12月制造业产出上升0.9%,推动整体工业生产较前月成长0.4%.[ID:nCN1343640]

道明证券(TD Securities)分析师Eric Green表示:"制造业的确表现抢眼.数据表明工业生产有良好的增长,是个好消息."

市场对数据的反响不大,不过有关国际货币基金组织(IMF)将增资以应对欧债危机的报导加上高盛业绩优於预期提振了美国股市走升,美国公债价格则下跌.

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