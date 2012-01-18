〔美国经济〕12月工业生产强劲增长,推动经济以良好势头迈入2012年(更新版)

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 12月工业生产较前月增长0.4%,增幅创一年最高
* 1月建筑商信心改善
* 12月PPI较前月下滑,但核心PPI上扬
路透华盛顿1月18日电---美国12月工业生产增速创下一年最快,1月建筑商信心也改善,进一步佐证新年伊始美国经济步伐坚稳.[CMN-US-ECI]
美国12月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%,表明通胀压力也受控,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在应对今年上半年可能出现的经济放缓时或许有更大的政策空间.
美联储周三公布的数据显示,美国12月制造业产出上升0.9%,推动整体工业生产较前月成长0.4%.[ID:nCN1343640]
道明证券(TD Securities)分析师Eric Green表示:"制造业的确表现抢眼.数据表明工业生产有良好的增长,是个好消息."
市场对数据的反响不大,不过有关国际货币基金组织(IMF)将增资以应对欧债危机的报导加上高盛业绩优於预期提振了美国股市走升,美国公债价格则下跌.
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0