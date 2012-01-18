〔美国经济〕12月工业生产强劲增长,推动经济以良好势头迈入2012年(更新版)

* 12月工业生产较前月增长0.4%,增幅创一年最高

* 1月建筑商信心改善

* 12月PPI较前月下滑,但核心PPI上扬

路透华盛顿1月18日电---美国12月工业生产增速创下一年最快,1月建筑商信心也改善,进一步佐证新年伊始美国经济步伐坚稳.[CMN-US-ECI]

美国12月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%,表明通胀压力也受控,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在应对今年上半年可能出现的经济放缓时或许有更大的政策空间.

美联储周三公布的数据显示,美国12月制造业产出上升0.9%,推动整体工业生产较前月成长0.4%.[ID:nCN1343640]

道明证券(TD Securities)分析师Eric Green表示:"制造业的确表现抢眼.数据表明工业生产有良好的增长,是个好消息."