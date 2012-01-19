〔金砖国家〕1月18日股汇市收盘纵览

路透1月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.88%,报980.93.

中国股市:沪综指收低1.39%,上日创逾27个月最大单日涨幅後,引发部分获利卖盘今日离场,令股指冲高2,300点未果回落,午盘更扩大跌幅,中小市值股领跌.分析师预计,节前大盘料维持区间震荡走势.沪综指.SSEC收报2,266.384点,跌31.992点.沪市A股成交额进一步增至805亿元人民币,上个交易日为772亿元.[.SSCN]

香港股市:持坚,受保险类股支撑,尽管投资者在下周农历新年前情绪变谨慎,令内地股市回吐上日部分涨幅.恒生指数.HSI收高0.3%至19,686.92点.恒生国企指数.HSCE则微跌0.09%至10,952.60点.[HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收升.近期多空消息繁杂,人民币亦处於区间波动,客盘需求则成为左右市场的主导因素.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水280点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3400元.[CNY/CN]

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印度股市:小幅收低,全天呈现拉锯走势,因投资者消化了该国IT业领头羊Tata Consultancy Services(TCS.NS)业绩以及权重股Reliance Industries(RELI.NS)可能回购股票的消息.指标BSE指数.BSESN收跌0.09%至1,6451.47点,18只成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元连续第五个交易日上扬,并触及逾两个月来最高位,受助于美元资金流入强劲以及欧元走升,但来自石油进口商的美元买需令涨幅受限.卢比兑美元INR=D2收报50.3750/3850,较周二收盘50.73/74上涨0.7%,盘中一度升至去年11月14日以来最高50.38.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,488.370点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.97%,报806.06点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.46%,报31.5075卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.53%,报40.4625卢布.

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巴西股市:拉美股市收於逾四个月来最高水准,因寄望全球协调行动以缓解欧债危机,同时不断增加的技术动能或预示进一步上扬.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.78%至61,722.86点.[ID:nL1E8CIEES]

巴西汇市:拉美货币一直延续了盘初涨势,因市场寄望国际货币基金组织(IMF)将尝试增加金援规模,以帮助欧洲摆脱债务危机.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=走坚0.77%至1.7654,为两个月来最高.[ID:nL1E8CI8ER]

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南非股市:约翰内斯堡综合指数.JALSH连续第二日触及纪录新高,收涨0.4%至历史最高收盘位,因投资者继续增持矿商Lonmin (LONJ.J)及其他权重股.综合指数盘中触及历史新高33,557.62点,随後回吐部分涨幅收於33,550.09点,日内上扬0.38%.指标Top-40绩优股指数.JTOPI收涨0.42%至29,969.31点,仍远低於纪录高位.[ID:nL6E8CI307][.J]

南非汇市:南非央行维持低利率更长时间的预期打压南非兰特.兰特兑美元ZAR=D3收盘基本持稳,回吐全天涨幅,盘中曾触及去年12月初以来最高7.9877.最新报8.0440,较周二纽约市场收盘8.04变动不大.[ZAR/](完)