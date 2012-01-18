〔欧洲金融〕希腊政府和债权人就换债计划重新展开磋商,双方压力增大

路透雅典1月18日电---希腊政府周三就换债问题与民间债权人重新展开讨价还价,双方都面临越来越大的压力,必须在雅典陷入债务无序违约之前消除分歧.

双方在两个多小时的会谈後对外界几乎没有透露什麽消息,只表示将在周四再次开会.希腊需要在数日内敲定换债协议,以避免一批债务在3月到期时陷入违约境地.

"他们正在努力消除分歧,明日将继续会谈,"一位了解会谈情况的消息人士对路透表示.

官员和银行家稍早表示,希望在未来数日内敲定协议.上周谈判中双方讨论了希腊新发债券的票息以及民间债权人承担损失的计划,但最终谈判破裂.(完)