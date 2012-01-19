中国总理温家宝称应让阿拉伯国家自己决定政治前途

(本文由路透中文网编译提供)

路透沙迦1月18日电---中国国务院总理温家宝周三称，应该让阿拉伯国家自己决定他们的政治前途，但民众的愿望也应得到倾听。

温家宝是在访问海湾阿拉伯国家时发表这些言论的，与之前谨慎承认大规模政治动乱席卷中东的表态一致。

温家宝同阿联酋官员出席一个商业会议时称，“我们坚持认为，这一地区（中东）事务应当由他们的国家和人民自己决定，他们对变革的诉求应该得到尊重。”

“我们认为阿拉伯国家面临的困难是暂时的，我们支持他们独立选择适合自己国情的发展道路。”

叙利亚血腥镇压反政府抗议活动，引发国家社会不断向该国施压，这也是温家宝发表此番言论的背景之一。

中国外交部发言人刘为民称，中国希望阿盟观察团继续在叙履行职责，通过有关各方的共同努力，为实现叙问题的妥善解决创造条件。（完）