《中国报摘》--中国证券报1月19日

* 头版头条:

--周三货币市场流动性紧缺依旧,部分机构一度头寸告急,银行间市场的消息称,中国央行当日针对个别大银行进行了规模约2,000亿元人民币的逆回购操作,市场人士预计,周四央行将在公开市场进行较周二规模更大的逆回购操作.

* 其他:

--国家统计局综合司司长盛来运表示,从经济增长的动力来看,下一个阶段中国宏观经济继续保持平稳较快增长是完全有可能的;尽管物价总水平上涨势头已经得到了明显控制,但宏观经济政策对物价上涨仍需要保持足够的警惕.

--美国财政部公布的数据显示,去年11月中国减持15亿美元美国国债,连续两个月减持.

--相关人士透露,家电下乡政策的激励重点有望发生变化,相关部委目前正研究将太阳能类产品,如太阳能热水器等,作为家电下乡政策的激励产品.

--商务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部正会同财政部和中国人民银行研究促进消费的新政策,已有一些初步思路,商务部会尽快与财政部、央行沟通协调并达成一致,上报国务院批准後公布实施.

--天相投顾数据统计,截至目前,已披露四季报的29家公司367只各类型基金本期利润为-418.18亿元人民币,而去年三季报这些基金共亏损了741.7亿元,亏损幅度有所减少.

--交通银行(601328.SS)(3328.HK)董事长胡怀邦在交行2012年工作会议上表示,今年交行要特别加强对国家重点在建续建项目和保障性住房建设,以及符合产业政策、有市场需求的企业尤其是小微型企业的信贷支持.

--中国银联的数据显示,2011年银行卡跨行交易总额15.9万亿元,同比增长超过四成.

--科技部印发《医疗器械科技产业"十二五"(2011--2015年)专项规划》,预期十二五期间拉动新增医疗器械产值2,000亿元,形成8-10家产值超过50亿元的大型医疗器械产业集团.

--海运煤炭网的最新数据显示,环渤海动力煤指数已经连续第10周下降,累计降幅达到66元/吨.

--中国联通副总经理李刚透露,公司3G用户已经达到4,000万户.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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