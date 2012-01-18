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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 07:31 BJT

全球外汇市场1月19日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0001 - 英国12月国Nationwide消费者信心指数.

0030 - 澳洲12月就业人数/失业率/就业参与率/全职就业人数.

0730 - 德国央行委员Andreas Dombret讲话.

0900 - 欧元区11月经常帐.

0900 - 欧洲央行(ECB)发布月报.

1200 - 欧洲央行总裁德拉吉讲话.

1330 - 美国12月房屋开工/建筑许可.

1330 - 美国12月消费者物价指数(CPI)/核心CPI.

1330 - 美国12月实质所得.

1330 - 美国1月14日当周初请失业金人数.

1400 - 法国央行总裁诺亚及副总裁Anne Le Lorier讲话.

1400 - 欧洲央行/欧盟执委会/IMF就欧盟/IMF救助爱尔兰的进程举行季度新闻发布会.

-- - 经济合作暨发展组织(OECD)公共债务管理全球论坛(至周五).

-- - 挪威央行总裁奥尔森讲话.

-- - 德国总理梅克尔与奥地利、瑞典和葡萄牙领导人会面.

1500 - 美国费城联邦储备银行公布1月制造业指数.

1700 - 欧洲央行管理委员会成员魏德曼讲话.

1900 - 德国财政部长朔伊布勒讲话.

-- - 美国克利夫兰联邦储备银行12月CPI.

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表.

2300 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)公布12月北美半导体设备订单出货比.

2330 - 日本路透短观调查1月制造业景气判断指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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