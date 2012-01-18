全球外汇市场1月19日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
0001 - 英国12月国Nationwide消费者信心指数.
0030 - 澳洲12月就业人数/失业率/就业参与率/全职就业人数.
0730 - 德国央行委员Andreas Dombret讲话.
0900 - 欧元区11月经常帐.
0900 - 欧洲央行(ECB)发布月报.
1200 - 欧洲央行总裁德拉吉讲话.
1330 - 美国12月房屋开工/建筑许可.
1330 - 美国12月消费者物价指数(CPI)/核心CPI.
1330 - 美国12月实质所得.
1330 - 美国1月14日当周初请失业金人数.
1400 - 法国央行总裁诺亚及副总裁Anne Le Lorier讲话.
1400 - 欧洲央行/欧盟执委会/IMF就欧盟/IMF救助爱尔兰的进程举行季度新闻发布会.
-- - 经济合作暨发展组织(OECD)公共债务管理全球论坛(至周五).
-- - 挪威央行总裁奥尔森讲话.
-- - 德国总理梅克尔与奥地利、瑞典和葡萄牙领导人会面.
1500 - 美国费城联邦储备银行公布1月制造业指数.
1700 - 欧洲央行管理委员会成员魏德曼讲话.
1900 - 德国财政部长朔伊布勒讲话.
-- - 美国克利夫兰联邦储备银行12月CPI.
2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表.
2300 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)公布12月北美半导体设备订单出货比.
2330 - 日本路透短观调查1月制造业景气判断指数.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 杜明霞
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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