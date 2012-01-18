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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 07:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月18日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 60.66 -0.54 -0.88 5383165

搜狐 (SOHU.O) 57.11 -0.39 -0.68 1008626

网易 (NTES.O) 45.07 +0.35 +0.78 347671

百度 (BIDU.O) 126.07 -2.78 -2.16 6589345

亚信科技 ASIA.O 8.60 -0.17 -1.94 731119

侨兴环球电话 XING.O 0.75 +0.05 +7.44 318485

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.83 +0.37 +2.75 3040699

联电 (UMC.N) 2.41 +0.06 +2.55 1158899

日月光 (ASX.N) 4.80 +0.09 +1.91 317688

矽品精密 (SPIL.O) 5.20 +0.14 +2.77 3263098

和信超媒体 (GIGM.O) 0.94 +0.02 +2.71 78025

友达 (AUO.N) 4.98 +0.06 +1.22 445357

中华电信 (CHT.N) 31.54 -0.44 -1.38 205263

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.10 +0.30 +0.74 693602

香港

中国移动 (CHL.N) 49.02 +0.02 +0.04 251991

中国联通 (CHU.N) 19.13 -0.19 -0.98 579825

中国电信 (CHA.N) 52.00 -1.15 -2.16 57052

中芯国际 (SMI.N) 2.51 +0.09 +3.72 53053

电讯盈科 (PCCWY.PK) 2.96 +0.02 +0.68 3745

(完)

--整理 徐文焰

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