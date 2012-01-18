《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月18日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 60.66 -0.54 -0.88 5383165
搜狐 (SOHU.O) 57.11 -0.39 -0.68 1008626
网易 (NTES.O) 45.07 +0.35 +0.78 347671
百度 (BIDU.O) 126.07 -2.78 -2.16 6589345
亚信科技 ASIA.O 8.60 -0.17 -1.94 731119
侨兴环球电话 XING.O 0.75 +0.05 +7.44 318485
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.83 +0.37 +2.75 3040699
联电 (UMC.N) 2.41 +0.06 +2.55 1158899
日月光 (ASX.N) 4.80 +0.09 +1.91 317688
矽品精密 (SPIL.O) 5.20 +0.14 +2.77 3263098
和信超媒体 (GIGM.O) 0.94 +0.02 +2.71 78025
友达 (AUO.N) 4.98 +0.06 +1.22 445357
中华电信 (CHT.N) 31.54 -0.44 -1.38 205263
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.10 +0.30 +0.74 693602
香港
中国移动 (CHL.N) 49.02 +0.02 +0.04 251991
中国联通 (CHU.N) 19.13 -0.19 -0.98 579825
中国电信 (CHA.N) 52.00 -1.15 -2.16 57052
中芯国际 (SMI.N) 2.51 +0.09 +3.72 53053
电讯盈科 (PCCWY.PK) 2.96 +0.02 +0.68 3745
(完)
--整理 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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