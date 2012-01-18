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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 07:59 BJT

〔欧元汇率〕欧洲央行管委诺沃特尼称,欧元仍处在正常区间内--日经

路透东京1月19日电---日本经济新闻周四发表的专访显示,欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称:

* 欧元波动仍处在正常区间内

* 他对日本担心欧元疲弱表示理解,但现在说欧元呈单边走势仍为时过早

* 欧元区目前环境既非通胀亦非通缩(完)

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