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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 08:09 BJT

****欧洲经济指标预测--1月19日-1月26日****

路透1月19日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月16日当周----------------------------------

1月19日(四)

0001 英国Nationwide消费者信心指数 12月 -- 40.0

0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 11月 -- 盈余17

经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字75

净投资流动(亿欧元) -- 流出321

1月20日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +4.6% +5.2%

0900 意大利工业订单(较前月) 11月 -- -1.6%

(较上年同期) -- -4.8%

0900 意大利工业销售(较前月) 11月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.1%

0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.6% -0.4%

(较上年同期) +2.4% +0.7%

--------------------------------1月23日当周----------------------------------

1月23日(一)

0745 法国企业景气指数 1月 -- 94

1月24日(二)

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 48.9

服务业PMI -- 50.3

综合PMI -- 50.0

0828 德国制造业PMI 1月初值 -- 48.4

服务业PMI -- 52.4

综合PMI -- 51.3

0858 欧元区制造业PMI 1月初值 -- 46.9

服务业PMI -- 48.8

综合PMI -- 48.3

0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差12.0

0930 英国公共部门收支(亿英镑) 12月 -- 短差106.2

公共部门净借款(亿英镑) -- 152.3

1000 欧元区工业订单(较前月) 11月 -- +1.8%

(较上年同期) -- +1.6%

1月25日(三)

0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 -- 107.2

现况指数 -- 116.7

预期指数 -- 98.4

0900 意大利零售销售(较前月) 11月 -- +0.1%

(较上年同期) -- -1.5%

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.6%

(较上年同期) -- +0.5%

0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 1月 -- 0-9-0

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负23

1月26-31日

0700 德国进口物价(较前月) 12月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +6.0%

1月26日(四)

0700 德国GfK消费者信心指数 2月 -- 5.6

0745 法国消费者信心指数 1月 -- 80

0900 意大利消费者信心指数 1月 -- 91.6

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值　　　　　　1月 -- 9

(完)

--编译 张涛;审校 吴云凌

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