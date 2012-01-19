欧洲经济指标预测--1月19日-1月26日****

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透1月19日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月19日(四)
0001 英国Nationwide消费者信心指数 12月 -- 40.0
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 11月 -- 盈余17
经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字75
净投资流动(亿欧元) -- 流出321
1月20日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +4.6% +5.2%
0900 意大利工业订单(较前月) 11月 -- -1.6%
(较上年同期) -- -4.8%
0900 意大利工业销售(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.1%
0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.6% -0.4%
(较上年同期) +2.4% +0.7%
--------------------------------1月23日当周----------------------------------
1月23日(一)
0745 法国企业景气指数 1月 -- 94
1月24日(二)
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 48.9
服务业PMI -- 50.3
综合PMI -- 50.0
0828 德国制造业PMI 1月初值 -- 48.4
服务业PMI -- 52.4
综合PMI -- 51.3
0858 欧元区制造业PMI 1月初值 -- 46.9
服务业PMI -- 48.8
综合PMI -- 48.3
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差12.0
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 12月 -- 短差106.2
公共部门净借款(亿英镑) -- 152.3
1000 欧元区工业订单(较前月) 11月 -- +1.8%
(较上年同期) -- +1.6%
1月25日(三)
0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 -- 107.2
现况指数 -- 116.7
预期指数 -- 98.4
0900 意大利零售销售(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -1.5%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.6%
(较上年同期) -- +0.5%
0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 1月 -- 0-9-0
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负23
1月26-31日
0700 德国进口物价(较前月) 12月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +6.0%
1月26日(四)
0700 德国GfK消费者信心指数 2月 -- 5.6
0745 法国消费者信心指数 1月 -- 80
0900 意大利消费者信心指数 1月 -- 91.6
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 -- 9
(完)
--编译 张涛;审校 吴云凌
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。