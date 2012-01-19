版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 08:09 BJT

〔香港新股〕上海克莉丝汀食品拟春节後展开上市前推介--IFR

路透1月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，糕点连锁店--上海克莉丝汀食品计划於农历年後开始为香港上市交易进行上市前推介，募集资金5,000万至6,000万美元。

该发行方案已经通过港交所上市聆讯。法巴(BNPP.PA)负责承销是次发行。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 乔艳红; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐