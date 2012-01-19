《中国报摘》--金融时报1月19日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 头版头条:
--中国2011年社会融资规模为12.83万亿元,记者文章称,该融资规模减少主要受政策面影响,规模基本满足经济发展需要,未来直接融资占比将可能上升.
* 其他:
--中国银行集团2011年跨境人民币结算量突破1.7万亿元,内地机构为电气、通讯设备等不同行业数千家客户办理跨境人民币结算业务约7,800亿元.
--据商务部统计,2011年中国境内投资者共对全球132个国家和地区的3,391家境外企业累积直接投资600.7亿美元.
--中国银行间市场交易商协会日前发布数据显示,截至2011年12月底,已有山东等14个省市的207家中小企业发行中小企业集合票据、短期融资券等直接债务融资产品,累积筹资资金超过130亿元.(完)
--整理 赵红梅; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。