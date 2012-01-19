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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 08:12 BJT

《中国报摘》--金融时报1月19日

* 头版头条:

--中国2011年社会融资规模为12.83万亿元,记者文章称,该融资规模减少主要受政策面影响,规模基本满足经济发展需要,未来直接融资占比将可能上升.

* 其他:

--中国银行集团2011年跨境人民币结算量突破1.7万亿元,内地机构为电气、通讯设备等不同行业数千家客户办理跨境人民币结算业务约7,800亿元.

--据商务部统计,2011年中国境内投资者共对全球132个国家和地区的3,391家境外企业累积直接投资600.7亿美元.

--中国银行间市场交易商协会日前发布数据显示,截至2011年12月底,已有山东等14个省市的207家中小企业发行中小企业集合票据、短期融资券等直接债务融资产品,累积筹资资金超过130亿元.(完)

--整理 赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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