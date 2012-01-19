〔离岸人民币〕海南航空发行5亿元三年期人民币债券,息率5.25%--IFR

路透1月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第四大航空公司海南航空(600221.SS)(900945.SS)旗下香港全资子公司--海南航空（香港）以私募形式发行其第二笔点心债。该5亿元人民币（7,800万美元）三年期点心债，票息为5.25%，发行价未见透露。

海南航空为本期债券提供担保。摩根大通担任该Reg S点心债券的独家簿记管理人。结算日为1月20日。

发行人曾在2011年9月首度发行10亿元人民币三年期6%点心债。(完)

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