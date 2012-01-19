〔离岸人民币〕海南航空发行5亿元三年期人民币债券,息率5.25%--IFR

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透1月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第四大航空公司海南航空(600221.SS)(900945.SS)旗下香港全资子公司--海南航空（香港）以私募形式发行其第二笔点心债。该5亿元人民币（7,800万美元）三年期点心债，票息为5.25%，发行价未见透露。
海南航空为本期债券提供担保。摩根大通担任该Reg S点心债券的独家簿记管理人。结算日为1月20日。
发行人曾在2011年9月首度发行10亿元人民币三年期6%点心债。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 黄凯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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