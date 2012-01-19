〔离岸人民币〕国际金融公司有意重返点心债市场--IFR

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透1月19日电---世界银行集团成员国际金融公司（IFC）有意重返点心债市场，因点心债收益率低於在岸市场利率。
IFC金融部副主管及融资主管John Borthwick表示，发点心债对IFC有利，因点心债甚至在美国都有很好买需。
“IFC处於正寻找可通过点心债融资的合适项目的过程中，”Borthwick说。
如果项目得到批准，IFC或启动融资规模约为5亿元人民币（7,800万美元）点心债的发行，将会是其全球欧洲中期债券（EMTN）发行计划的一部份。
这也将成为IFC继2011年1月以1.8%利率发行五年期1.5亿元离岸人民币债券後的第二次点心债发行。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 黄凯
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