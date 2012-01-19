〔离岸人民币〕国际金融公司有意重返点心债市场--IFR

路透1月19日电---世界银行集团成员国际金融公司（IFC）有意重返点心债市场，因点心债收益率低於在岸市场利率。

IFC金融部副主管及融资主管John Borthwick表示，发点心债对IFC有利，因点心债甚至在美国都有很好买需。

“IFC处於正寻找可通过点心债融资的合适项目的过程中，”Borthwick说。

如果项目得到批准，IFC或启动融资规模约为5亿元人民币（7,800万美元）点心债的发行，将会是其全球欧洲中期债券（EMTN）发行计划的一部份。

这也将成为IFC继2011年1月以1.8%利率发行五年期1.5亿元离岸人民币债券後的第二次点心债发行。(完)

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