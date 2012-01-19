〔货币市场〕TIPS跑赢美国常规公债,因汽油价格上涨支撑通胀预期

路透纽约1月18日电---汽油价格上涨,令美国年内迄今为止通胀预期都在上升,同时近期就业与楼市数据表现突出,缓解了经济衰退忧虑.

对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将实施第三轮量化宽松政策扶助楼市的预期,亦支撑了投资者的观点,即更多货币刺激政策将推动食品和能源价格上涨,第二轮量化宽松也被部分分析师冠以推高物价之罪.

一些分析师表示,通胀预期还有上升空间.这可能提高通胀保值公债(TIPS)及其它对冲通胀风险工具的避险魅力.

巴克莱资本联席利率策略主管Michael Pond称:"尽管许多人并不抱有很高的通胀预期,但预期还是比基础通胀趋势低很多."

当然,欧债危机进一步恶化,可能连续第三年遏制美国经济成长.这也可能打击物价将温和上升的预期,从而削弱TIPS的魅力.

不过,今年前两周TIPS还是领先起跑,超越常规公债表现.

TIPS损盈平衡通胀率--即TIPS收益率(殖利率)与常规公债收益率之差,从去年年底的低点反弹.

巴克莱资本称,整体来看,TIPS年内迄今总收益率为1.06%,远超常规公债0.23%的总体水平.

巴克莱的Pond称,TIPS损盈平衡通胀率约较通常水平低1个百分点.

周三整体趸售(批发)物价意外下滑而核心生产者成本涨幅超出预期,在此情况下TIPS表现优於常规公债.

另一方面,三个月美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=定盘价报0.56120%,为12月15日来最低.

美元融资市场的紧张局势近几天有所缓解.

欧洲央行12月21日挹注4,890亿欧元三年期贷款.市场感觉,欧元区银行业不会立即出现信贷紧缩.这削减了本周美国公债的避险需求.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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