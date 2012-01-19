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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 08:13 BJT

〔英国数据〕12月Nationwide消费者信心指数降至38,为纪录第二低点

路透伦敦1月19日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布调查显示,英国12月消费者信心降至纪录第二低,因家庭对2012年上半年的预期骤降.

Nationwide消费者信心指数在12月降至38,仅略高於10月创下的纪录低点36.11月为40.(完)

--编译 程琳;审校 王洋

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