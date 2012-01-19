〔中国外汇〕去年11月净减持美国国债15亿美元,1-11月累计减持275亿美元

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海1月19日电---美国财政部最新统计数据显示,去年11月份中国净减持美国国债15亿美元,为连续第二个月减持;而前11个月中国持有的美国国债累计减少275亿美元.
数据显示,11月末中国持有美国国债总额为11,326亿美元,仍居全球首位.去年10月中国净减持美国国债142亿美元,9月则为净增持113亿美元.
美国财政部数据并显示,去年11月持有美国国债规模列第二的仍为日本,当月日本的持有量大增599亿美元至10,389亿美元,为连续第五个月净增持.
美国财政部各月公布的中国所持美国国债的数据中,中国央行并非唯一持有人,中国持有美国证券资产的投资者可能来自中国央行、银行或企业及中国政府批准的其他境内投资者.但离岸中资机构及中国委托境外机构的投资不包含在内.(完)
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--发稿 边竞; 审校 黄凯
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