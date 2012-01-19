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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 08:17 BJT

〔日本股市〕开盘上涨,IMF拟筹资推高人气

路透东京1月19日电---日本股市周四上涨,站到75日均线上方,国际货币基金组织(IMF)有望增资以应对欧债危机,推高了市场人气.

日股日经指数.N225涨0.8%至8,621.78点,东证股价指数.TOPX升0.7%至740.41.(完)

--编译 孙茉莉;审校 程琳

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