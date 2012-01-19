《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月19日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)副财长会议(至1月20日).

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0900).

都柏林--欧洲央行/欧盟/IMF将就欧盟/IMF救助爱尔兰的进程举行季度新闻发布会(1400).

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在欧洲思想网络(European Ideas Network)一活动上讲话(1900).

柏林--欧洲央行管委会成员魏德曼将在德国央行中小型企业议会(Parlamentskreis Mittelstand)发言,主题为"2012--展望新年"(1700).

海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager将在国会就欧元集团会议讲话(1300).

阿布扎比--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和阿拉伯联合酋长国央行行长Sultan Nasser al-Suweidi在与海湾阿拉伯国家央行进行欧元系统研讨会後,召开新闻发布会(1200).

阿布扎比--德国央行理事Andreas Dombret将在一高级别欧元系统研讨会上发言,主题为"系统风险分析与危机预防",海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)的各国央行及货币机构将与会.

德国MESEBERG--德国总理梅克尔预计将同奥地利、瑞典和葡萄牙领导人会面,讨论一些关键的欧盟问题.

巴黎--第21届经济合作暨发展组织(OECD)公共债务管理全球论坛(至1月20日).

巴黎--法国央行副总裁Anne Le Lorier将在法国债券和外汇专家协会组织的一会议上演讲(1400).

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚将在法国债券和外汇专家协会组织的一会议上演讲(1400).

巴黎--机构Growth Dialogue与经济合作暨发展组织(OECD)及世界银行协会共同举办座谈会,主题为创新地理与经济危机影响(至1月20日).

奥斯陆--挪威央行公布2011年第四季银行放款调查(0900).

挪威NOREFJELL--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在2012年地产周会议上演讲.

1月20日(五)

墨西哥城--20国集团(G20)副财长会议(最後一日).

东京--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)就"恢复金融市场信心"发表演说(0100).

罗马--意大利银行业根据欧洲银行业监管机构建议向该国央行提交资本重组计划的最後期限.

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将会见匈牙利救助谈判负责人Tamas Fellegi(1220).

柏林--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加European Ideas Network主办的研讨会,主题为:"长期增长:构建欧洲金融市场的稳定与魅力"(1015).

柏林--德国央行理事Andreas Dombret将在欧洲思想网络(European Ideas Network)、中间偏右的智库和欧洲政治基金会(Political Foundations in Europe)举办的一研讨会上发言,主题为"全球金融市场监管:协同贯彻实施与全球公平竞争的必要性"(0830).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

1月23日(一)

布鲁塞尔--欧盟财长会议.

东京--日本央行货币政策会议(至1月24日).

苏黎世--瑞士央行公布2012年1月的月度统计报告以及银行业统计月报.

英国诺丁汉--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森将在诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University)发表演讲(1800).

布鲁塞尔--意大利政府将向欧盟各国财长简要陈述经济措施.

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布年度能源展望.

1月24日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(至1月25日).

布鲁塞尔--欧盟财长会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)将公布更新版的世界经济展望、全球金融稳定报告和财政监测报告(1500).

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).

东京--日本央行总裁白川方明举行记者会(0630).

伯尔尼--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问瑞士.

伦敦--欧洲复兴开发银行就地区经济展望最新情况举办新闻发布会.

苏黎世--瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)发表演讲(0615).

法兰克福--欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼在德意志交易所新年招待会上发表演讲(1800).

华盛顿--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在彭博主权债务会议上讲话(1405).

1月25日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定.美联储主席贝南克随後举行新闻发布会(1915).

瑞士DAVOS-KLOSTERS--2012年世界经济论坛年度大会(至1月29日).

东京--日本央行公布月度报告.

伦敦--英国央行公布1月11-12日货币政策委员会(MPC)会议记录.

1月26日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率决定公布.

里斯本--葡萄牙央行公布银行借贷调查.

惠灵顿--新西兰央行公布官方贴现利率(OCR).

瑞士DAVOS-KLOSTERS--2012年世界经济论坛年度大会(第二日)(至1月29日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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