《全球主要国家债券发行预告》--1月19日-1月26日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透1月19日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外,时间均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
1/19 0130 日本 五年期公债
1/19 西班牙 35-45亿欧元 票息4.25%公债,2016/10/31到期
1/19 西班牙 票息4.6%公债,2019/7/30到期
1/19 西班牙 票息5.85%公债,2022/1/31到期
1/19 0950 法国 65-80亿欧元 (票息3.0%两年期BTAN公债,2014/7/12到期;
票息2.0%三年期BTAN公债,2015/7/12到期;
票息2.5%四年期BTAN公债,2016/7/25到期)
1/19 1050 法国 10-15亿欧元 (票息0.45%四年期BTANi债券,2016/7/25到期;
票息1.1%的10年期OATei债券,2022/7/25到期;
票息1.8%的30年期OATei债券,2022/7/25到期)
1/19 1800 美国 10年期通胀保值债券(TIPS)
1/19 英国 40亿英镑 票息4.00%公债(2016年到期)
1/20 0120 日本 约两个月期贴现国库券
1/20 英国 国库券
1/23 1350 法国 BTF国库券
1/23 0700 德国 30亿欧元 12个月期Bubill债券,2013/1/23到期
1/23 1630 美国 13周期国库券
1/23 1630 美国 26周期国库券
1/23 英国 票息3.75%、2052年到期公债
1/24 西班牙 三个月期和六个月期国库券
1/24 1630 美国 四周期国库券
1/24 1800 美国 两年期公债
1/25 日本 三个月期贴现国库券
1/25 0700 德国 30亿欧元 票息3.25%的30年期公债,2042/7/4到期
1/25 加拿大 三年期公债
1/25 1800 美国 五年期公债
1/26 日本 20年期公债
1/26 意大利 CTZ和BTPei债券
1/26 1800 美国 七年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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