〔中国医药〕医疗器械科技产业"十二五"规划出台,预计新增产值2,000亿

路透上海1月19日电---中国科学技术部发布医疗器械科技产业"十二五"专项规划,预期2011-2015年将拉动新增医疗器械产值2,000亿元人民币,出口额占国际市场总额比例提高到5%以上.

中国证券报周四报导称,产业目标方面,将形成8-10家产值超过50亿元的大型医疗器械产业集团,重点支持10-15家大型医疗器械企业集团,扶持40-50家创新型高技术企业.

产品目标方面,则是要创制50-80项临床急需的医疗器械产品,重点开发需求量大、应用面广以及主要依赖进口的基础装备和医用材料,积极发展慢性病筛查、微创诊疗等新型医疗器械产品.

规划并表示,将重点发展基层卫生体系建设急需的普及型先进实用产品,以及临床诊疗必须、严重依赖进口的中高端医疗器械.对於基础研究、共性关键技术、核心部件和重大产品的创新开发,予以重点投入支持.

近年来中国医疗器械产业平均增速在25%左右,远高於同期国民经济平均增长水平,而同期全球医疗器械产业平均增速约7%.

规划提出,到2015年将初步建立医疗器械研发创新链,使医疗器械产业技术创新能力显着提升;突破一批共性关键技术和核心部件,重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品.(完)