《中国重要政经日程》--1月19日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
=============================近日重要政经日程==========================
1/20(五)
--10时,人力资源和社会保障部2011年第四季度新闻发布会.
2/4(六)
--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.
2/16(四)
--2012中国碳排放交易国际峰会在上海举行,至17日.
2/23(四)
--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六
--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五
2/25(六)
--2012全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
3/1(四)
--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 邵晓忆
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。