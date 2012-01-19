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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 08:22 BJT

〔韩国股市〕受IMF拟新筹6,000亿美元纾困消息提振开高,券商股领涨

路透首尔1月19日电---韩国股市周四开高,因IMF拟新筹6,000亿美元资金用於纾困的消息缓解了人们对欧债危机的担忧,并提振全球股市.[ID:nCN1346342]

早盘涨势受券商股带动.未来资产证券037620.KS上涨2.74%,Woori投资证券(005940.KS)上涨3.16%.

0005GMT,综合股价指数.KS11上涨0.99%,至1,911.08点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

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东南亚股市[.SOCN]

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